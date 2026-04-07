وەگەرد موڵەت ترەمپ ئەرا ئیران.. جویلەیگ سەربازی ئەمریکی نوو وەرەو خوەرهەڵات ناوڕاس

سەرۆک ۆەسەی هەواڵگری و ئەندام دەسەی هیزە چەکدارەیل لە ئەنجومەن پیرەیل پەرلەمانتار کۆماری تۆم کۆتۆن، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە سەربازەیل ئەمریکی لە لیوایگ تایبەتمەن وە وەشانن موشەکەیل، ویلایەتە یەکگرتگەیل وەجی هیشتنە و وەرەو خوەرهەڵات ناوڕاس تیەن.

وکۆتۆن لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" وت: ئمڕوو، پیاوەیل و ژنەیل ئازا لە لیوای 142 تووپخانەی مەیدانی لە ویلایەت ئارکەنسۆ وەرەو خوەرهەڵات ناوڕاس چن.

وتیش: ویلایەت ئارکەنسۆ سوپاسگوزاری خوەی ئەرا خزمەتەیلیان کەێد.

وهیزەیل لیوای 141 تووپخانەی مەیدانی بارەگای لە ئارکەنسۆە، و سەروە پاسەوان نیشتمانییە.

ئی هیزەیلە ئاسایی تایبەتمەنی دیرن لە وەشانن موشەکەیل دویرمەودا.

مەزەنە کریەێد شمارەی سەربازەیل لەی لیوا لەناوەین دوو هەزار تا 3 هەزار بوود، بەڵام رووشن نییە چەنیگیان کل کریانە ئەرا خوەرهەڵات ناوڕاس.

ئی راگەیاننە هاوەختە وەگەرد نزیکەوبوین کۆتایی موڵەتیگ کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا ئیران دیاریی کردگە، ئەرا دووارە وازکردن گەروو هورمز ستراتیژی، کە نزیکەی یەک لەبان پەنج بەرهەمهاوردن وزە لە جەهان وەپییەو رەد بوود، وەنە پیەڵەیل و وێستگەیل کارەبای ویران کەێد.

سەرۆک ئەمریکی داوا لە ئیران کەێد دەس لە بەرنامە ئەتۆمییەگەی هەڵبگرێد و گەروو هورمز دووارە واز بکەێد، و وت: هاتێ وڵاتەگە وە تەواوی وە یەک شەو لەناو بوریەێد، و شایەت ئەو شەوە شەو (سێشەممە) بوود، ئومید خوازم ناچار نەووم ئەوە بکەم.