وەگەرد زیایبوین گورزەیل.. ئیران دووپات کەێد کە خامەنەئی وەرەو دەیشت تەهران بریاس

شەفەق نيوز- تەهران

وەرپرسیگ ئیرانی، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە عەلی خامەنەئی ریبەر ئیرانی لە تەهران پایتەخت نییە، ئەوەیش وەگەرد ئەو گورزەیل ئیسرائیلە لەبان شارەگە.

"رۆیتەرز" لە زوان ئەو وەرپرسە وت: خامەنەئی ئەرا شوینیگ ئارام لە دەیشت پایتەخت بریاس، وەبی ئاشکراکردن هویردەکاریەیل.

وەرانەور ئەوە، دەزگای پەخش ئیسرائیل لە سەرچەوەیگ سەربازی وت: ئیسرائیل وەرجەیە دویر کەفتیە لە پەلاماردان خامەنەئی، وەلێ ئیسە کارەگە ئاڵشت بوی، وەگورەی کەناڵ 12 ئیسرائیلی لە سەرچەوەیگ سەربازی کە وت: پەلاماریگ ئیسرائیلی - ئەمریکیە و ئەوەسا لە جەنگ وەرین سەختتر بوود.

لەلای خوەییش؛ سایت "ئيران ئنترناشيوناڵ"، وت: نویسنگەی سەرەکی ریبەر لەناوڕاس تەهران لەناو ئەو ئامانجەیلە بویە کە پەلامار دریان، لە وەختیگ دەرئەنجامەیل پەلامارەگە یا بڕ زەرەدەیل دیار نەویە.