وەگەرد زیایبوین ناڕەزایەتیەیل لە ئیران.. واشینتۆن هویرەو کەێد چوین پەلامار تەهران بەێد

شەفەق نيوز- تەهران

میدیایەیل ئەمریکی، لە زوان وەرپرسەیل، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا نووڕیە شیوەیل پەلامار ئەگەری وەبان تەهران وەگەرد ناڕەزایەتیەیل لە وڵاتەگە، و وەڕاسیەو پەسا هویر وەی پەلامارەیلە کەێد.

رووژنامەی "نيويۆرك تايمز" وت: سەرۆک ئەمریکا تا ئیسە بڕیار نەوردگە، و ئەو شیوەیلە کە خریاسە وەردەم ترەمپ پەلاماردان ئامانجەیل مەدەنیە لە تەهران.

وەرپرسەیل ئەمریکی پایەبەرز وتنە؛ بەشیگ لەو شیوەیلە پەلاماردان ئەو هیزەیل ئەمنیە هاناویان کە نواگیری ناڕەزایەتیەیل کەن.

لە خود وەختەگە، رووژنامەگە وتیش دەسەڵاتەیل ئەمریکی زانن شایەت ئی گورزەیلە دەرئەنجامیگ لەلایەن ئیرانەو بیاشتوود و پەلامار تووڵەسەنین لە کەسەیل سەربازی و دیبلۆماسی ئەمریکی لە ناوچەگە بوود.

وەرپرسیگ سەربازی ئەمریکی پایەبەرز وت: سەرکردەیل ئەمریکی لە خوەرھەڵات ناوڕاس ئەگەر رەزامەنی لەبان پەلاماردان ئیران بیریەێد وەختیگ خوازن تا مقیەتی خوەیان بکەن.