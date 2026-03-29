وەگەرد رەسین B-52 و تریپۆلی.. واشنتن وە هیز پەلاماردەی دەورگرد تاران گرێد

دوو فڕۆکەی بومبوەشن نوو لە جۆر B-52 سەر وە هیزەیل ئاسمانی ئەمریکا، ئمڕوو یەکشەممە، لە بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد سەر وە هیزەیل ئاسمانی شاهانەی بەریتانیا نیشتنەو، کە شمارەی بومبوەشنەیل لە بنکەگە ئەرا 23 بەرزەو کەێد.

ئی جویلەیلە نیشان دەن کە ئەمریکا کار ئەرا قایمکردن توانا کوتەرەیل مەودا دۊر خوەی کەێد لە چوارچیوەی مەودایگ کە رەسێدە ئیران، لە سای بەرزەوبوین تیژییەیل هەرێمی.

بنکەی فێرفۆرد، کە کەفێدە ناوچەی گلۆستێرشایەر لە باشوور خوەرئاوای ئینگلتەرا، وە خاڵ دەسکردن وە ئۆپەراسیۆنە ئاسمانییەیل مەودا دۊر دریەێدە قەڵەم.

لەی چوارچیوە، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا رەسین کەشتی داوەزین ئاوی-هشکانی "یو ئێس ئێس تریپۆلی" ئەرا خوەرهەڵات ناوڕاس راگەیان، لە گامیگ کە بویین سەربازی ئەمریکی لە ناوچەگە قایم کەێد.

فەرماندەییەگە لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو "ئێکس" باس کرد، کە کەشتییەگە لە پۆل "ئەمریکا" نوێنەرایەتی پیشەنگ ئەرا گرووپ "تریپۆلی" ئاوی-هشکایی ئامادە ئەرا جەنگ سەر وە یەکەی هەواڵگری دەریایی سی و یەکەم کەێد، کە نزیکەی 3.5 هەزار دەریاوان و پیادەی دەریایی لەخوەی گرێد، وەگەرد فڕۆکەیل کلکردن و جەنگاوەرەیل پەلاماردەر و ئامرازەیل نیشتنەوەی تەکتیکی.

وەرجەیە رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ، لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکییەو باس لەوە کرد کە کەشتی "تریپۆلی" جیگیرکریاگ لە ژاپۆن روی لە خوەرهەڵات ناوڕاس کەێد، لە ناوەڕاس مەزەنەیل پەیوەندیداربوینی وە ئۆپەراسیۆنیگ چەوەڕیکریاگ کە دوورگەی خەرج ئیرانی بکەێدە ئامانج، کە وە ناوەندیگ دەریایی سەرەکی و دامەزراوەیگ گرنگ ئەرا ژیرخان نەفتی لە کەنداو دریەێدە قەڵەم.

وەرجەیە، واشنتن پۆست، لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکییەو ئاشکرا کرد، کە وەزارەت وەرگری ئەمریکا (پێنتاگۆن) ئامادەکاری ئەرا چەن هەفتەیگ لە ئۆپەراسیۆنەیل هشکایی لە ئیران کەێد، وەگەرد رەسین هەزاران سەرباز ئەمریکی و هیزەیل مارینز ئەرا ناوچەگە.

وەرپرسەیل دیاری کردن کە پلانە سەربازییەیل کە کار لەبان پەرەپیدانیان کریەێد "فرە ناسکن"، و هاتێ نەڕەسنە ئاست پەلاماردان گشتگیر، بەڵکم تەنیا لەبان ئۆپەراسیۆنەیل هاوبەش بوسیەن کە هیزەیل ئۆپەراسیۆنە تایبەتەیل و یەکەیل پیادە جیوەجیی کەن.

وەپەی رووژنامەگە، جیوەجیکردن ئی پلانەیلە بەسیاسەو وە بڕیار دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، کە هێمان هەڵوێستی لەبان رازیبوین لەبانیان وە شیوەیگ تەواو یا نیمچەیی یەکلا نەویەسەو.