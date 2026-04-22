وەگەرد دریژەوکردن وسانن تەقە و پەککەفتن دانوسەنینەیل.. سوپای پاسداران هەڕەشەی گورزەیلیگ کوشندە لە دوژمن دەێد

سوپای پاسداران ئیران، هەڕەشەی وەشانن گورزەیلیگ کوشندە دا ئەرا ئەو چشتەیلە کە وەسفیان کرد وە "سەرچەوەیل دوژمن" لە ناوچەگە لە ئەگەر دووارە دەسکردن وە جەنگ، وەگەرد بڕیار تاران ئەرا کشیانەوەی یەکجاری لە دانوسەنینەیل ئیسلام ئاباد کە بڕیار بوی ئمڕوو چوارشەممە وەگەرد لایەن ئەمریکی جیوەجی بوود.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ باس ئامادەیی ئەرا دروسکردن سوپرایزەیل لە گۆڕەپان جەنگەگە کە باڵاترە لە فامستن دوژمن و هەژمارەیلی لەڕی وەکارهاوردن کارتەیلیگ نوو، یەیش وەگەرد دریژەوکردن مووڵەت وسانن تەقە لەلایەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکییەو تیەێد ئەرا داین دەرفەتیگ وە حکومەت ئیران ئەرا دانوسەنین لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان.

وتیش: هبزەیلی هانە باڵاترین پلەیل ئامادەیی ئەرا وەڵامداین دەسوەجی، و دووپات کرد کە هەر خول سەربازی نوویگ وەخوەی ئامانجگردنیگ قڕ ئەرا سامانەیل دوژمن وەخوەی دوینێد، و سوپای پاسداران دیاری کرد کە گورزە موشەکییەیل و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل ئیسرائیل و ئەمریکا رەساننەسە شیوەیگ لە بێیوانایی و شەکەتکردن، و دیاری کرد کە سیستەم ئۆپراسیۆنەیل گڵووڵەی توانای دوژمن کرد و ناچاری کرد وە لاڵکیان ئەرا وسانن تەقە.

بەیاننامەگە دووپات کرد کە هێمان مەیدان وازە ئەرا پەلاماردان خاڵەیل گرنگ، وە و دووپاتیش کرد کە تاران ری نیەێد وە دووارە زینگکردن توانایەیل ستراتیژی دوژمن یا نمایشکردن هیزەیلی وە دووارە.

لە کۆتایی وت: ناوچەگە کەفتیەسە نوای دەروازەی سیستەم هەرێمی نوویگ لە خوەراوای ئاسیا کە چووڵە لە هیزەیل بیگانە.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئیوارەی دۊەکە سێشەممە، وت: ئەوە وسانن تەقە وەگەرد ئیران دریژەو کەێد ئەرا ماوەیگ نادیار ئەرا دروسکردن دەرفەت ئەرا دانوسەنینەیل ئاشتی زیاتر.

تاران، ئیوارەی دۊەکە سێشەممە، بڕیار دا کە وە شیوەیگ "یەکجاری" لە ئیسلام ئاباد ئامادە نەوود ئەرا دانوسەنین وەگەرد لایەن ئەمریکی ئمڕوو چوارشەممە، ئەوەیش لەوەر مدووەیلیگ جیاجیا کە بوینە هووکار روینەباین هیچ وەرەونواچگنێگ وەرچەو لە ماوەی چەن رووژ کەم گوزەشتە.