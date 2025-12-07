وەگەرد ئاهەنگەیل جەماوەری.. ئاشکراکردن سروشت تەقینەوەیگ لەناوڕاس دیمەشق

2025-12-07T13:49:29+00:00

شەفق نيوز- دیمەشق 

سەرچەوەیلیگ ناوخوەیی لە سوریا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە تەقیان بومبیگ دەنگی نزیک پارک ئوتێل فورسيزون ناوڕاس دیمەشق، کە بویە مدوو زەرەدەیل سووکیگ.

 سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئاسایش روی وەرەو ناوچەگە کرد ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.

جی باسە کە یە چەن رووژیگە پارێزگایەیل سوریا ئاهەنگ گشتی لە مەیدان و جادەیل وەخوەیان دوینن وەبوونەی رەدبوین ساڵیگ وەبان رمیان رژیم بەشار ئەسەد، وەگەرد ریکارەیل ئەمنی خەسیگ.

دیمەشق پایتەخت و شوینەیل گشتی لە حەما و حومس و ئیدلیب و شوینەیلیگ ترەک، گردەوبوین فراوانیگ وەخوەیان دین وەگەرد ریپیوان ئازادی وە ماتووڕسکڵ لە ئیدلیب تا دیمەشق.

