چەوەڕیکردنیگ وریایی ئەرا دانوسەنینەیل پاکستان و رخەیل لە رمیان وسانن تەقە

پاکستان، ناوجیکەر سەرەکی لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، ئامادە بوود ئەرا پیشوازیکردن لە دانوسەنینە چەوەڕیکریاگەیل لەناوەین هەردگ وڵات، وەگەرد رووشننەوین چارەنویسیان.

دوو سەرچەوەی ئەمنی پاکستانی ئەرا ئاژانس "رۆیتەرز" خەوەردان و یەکیگیان وت: کە دوو فڕۆکەی بارهەڵگر ئەمریکی گەپ لە جۊر "سی 17" رووژ یەکشەممە لە بنکەیگ ئاسمانی لە پاکستان نیشتنەسەو.

هەردگ فڕۆکەگە هەڵگر کەرەستەیل وەشکین ئەمنی و ماشینەیلن، جویر ئامادەکارییگ ئەرا رەسین شاند ئەمریکی کە بڕیارە ئمڕوو دووشەممە بڕەسێد، وە سەرۆکایەتی جی دی ڤانس جیگر سەرۆک.

دەسەڵاتەیل ناوخۆیی جویلەی هامشوو گشتی و بارهەڵگرە سەنگینەیل لە ئیسلام ئاباد وسانن، وەگەرد بڵاوکردن شمارەیلیگ گەورە لە هیزەیل ئەمنی و پۆلیس لە پایتەختەگە وەگشتی.

هەرلیوا تەڵە دڕکینەیل لە نزیک هۆتێل سێرینا دانریانە، کە وەرجە چەن رووژێگ دانوسەنینەیل لەناوی کریا، و هۆتێلەگە داوا لە گشت میوانەیل کرد کە دەرچن.

گومانەیل لە توانای وەدیهاوردن وەرەونواچگن لە دانوسەنینەیل زیایەو بوون، ئەگەر بکریەێد، وەگەرد وەردەوامبوین بەسانن گەروو هورمز و گەمارۆی ئەمریکی لەبان بەندەرەیل ئیرانی.

و رخەیل لە ئەگەر رمیان وسانن تەقە لەناوەین واشنتۆن و تاران زیایەو بوین، دۊای ئەوە کە ئەمریکا راگەیان کە دەس ناسە بان کەشتییگ بارهەڵگر ئیرانی کە تەقەلای بڕین ئەو گەمارۆە دا کە چەسپیاسە بان بەندەرەیل ئیران، کە ئەویش هەڕەشەی وەڵامداین لەبان ئەوە دا.