پویچەڵکردن پلان خوەیکوشتنی و چەکانن شانەی "دڵسووزەیل شەیتان" لە ئيران

شەفق نيوز- تەهران

بارەگای قودس سەروە هیزەیل هشکایی لە سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن شمارەیگ لە ئەندامەیل شانەیگ راگەیان کە پەیوەندی وە گرووپ "دڵسووزەیل شەیتان" دیرن لە باشوور خوەرھەڵات وڵات، و دەسناین وەبان دوو کوتر تەقەمەنی لەلایان.

ئەوەیش لە ئۆپراسیۆن "شەهیدەیل ئاسایش" هات کە سوپای پاسداران لەو ناوچە جیوەجیی کەێد.

لە بەیاننامەگە وتیش: ئەو ئۆپراسیۆن هەواڵگریە رەسیە ئەنجام دیاریکردن شوین شانەگە، تا دویای ئەوە٨بچنە ناوی و ئەندامەیلی بگرن، وەپەی ئاژانس خەوەری "تەسنيم" ئیرانی.

هیزەیل بەشدار دووپات لە سەرکەفتن ئۆپراسیۆنەگە کردن، وتیش: شکست وە پلانیگ ئەگەری هاوریا، وە دەسناین وەبان دوو کوتر تەقەمەنی کە ئامادە کریانە ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل خوەیکوشتنی.

پارێزگای سيستان وبلوشستان کەفێدە بان سنوور وەرد ئەفغانستان و پاکستان، و هەر ماوەی جاریگ رویوەڕویبوین خویناوی ناوەین گرووپەیل چەکدار و قاچاخکارەیل هووشبەری لەلاییگ، و هیزەیل ئاسایش ئێرانی لەلاییگ ترەک وەخوەی دوینێد.