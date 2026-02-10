پویچەڵکردن پلانیگ "تیرۆری" لە دیمەشق
شەفەق نيوز- دیمەشق
وەزارەت ناوخۆی سوریا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە هیزەیل ئاسایش شکست وە پلانیگ تیرۆری هاوردن، نیاز پەلاماردان شوینەیلیگ پڕ لە مەردم داشتگە، و شانەیگ چەکدار دەسگیر کردن وەرجەیە پەلاماریگ لە ناوچەی مزە لە دیمەشق جیوەجی کردگە.
وەزارەتەگە وتیش: شکست وە پلانیگ تیرۆری هاوریا، و ئەو ئەندامەیل ئەو شانەی تیرۆریە دەسگیرکردن کریان کە وەرجەیە پەلاماریگ لە ناوچەی مزە لە دیمەشق جیوەجی کردگە.
وتیش: ئەو شانەی تیرۆریە ئامادەکاری کردیاد ئەرا پەلامارەیل نوویگ تا ئارامی لە ناوچەیگ پڕ لە مەردم بشیونن، وتیش: دەسنریا وەبان سەکووەیل مووشەک کە ئەرا جیوەجیکردن کارەیل تیرۆری ئامادە کریاوێن.