کپەوکردن تەواو ئاگرەیل دەیشتایی حەما دویای چەن رووژیگ لە سزانن دارستانەیل

شەفەق نيوز– حەما

رائد ساڵح وەزیر فریاکەفتن و وەڕیەوبردن کارەساتەیل لە حکومەت سوریا، ئمڕوو یەکشەممە، کپەوکردن ئاگر و سەردەوکردن گشت ئاگر دارستانەیل لە دەیشتایی حەما راگەیان کە لە رووژەیل گوزەشتە هیز گرد.

ساڵح لە وتاریگ رووژنامەوانی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن وەتەواوی ئاگرەگە کپەو بکەن دویای تەقەلایل وەردەوامیگ، دووپاتیش کرد کە ناوچەگڵ خریەێدە ژیر چەودیاریکردن تا دووارە ئاگر بڵویزە نەکەێد لە سای کەشوهەوای سویەر و هشک.

لەلای خوەییش، وەرگری شارستانی سوریا دیاری کرد کە تەقەلایل گەورەیان وە دەسمیەتی فراوانیگ لەلای خەڵکەو، هیشت نواگیریکردن لە ئاگر دارستانەیل ت گژوگیا لە دەیشتایەیل لازقیە و حەما لە گشت شوینگەو بکریەێد، دووپاتیش کرد کە فرەی ئاکرەیل کپەو کریان، وەلێ نیەتوەنیمن بویشیمن وە تەواوی کۆتایی وەپی هات، چوینکە هیمان چەن بڵویزەیگ هەس، و شایەت لەوەر تونی وا لە چەن شوینیگەو هیز بگرێد.

وتیش: زیاتر لە 70 تیم لە کپەوکردن ئاگر بەشداری کردنە، لەناویان، و لە پارێزگای حومس و حەلەب و ئیدلیب و دیمەشق و دەشتایی دیمەشق و دەرعا پاڵپشتی رەسیە.

هەرلیوا، ئەندامیگ لە وەرگری شارستانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە سەختی زەوی و زار ناوچەگە نەیشت ئامێرەیل ئاگرکپەوکردن بڕەسن ئەرا چەن شوینیگ لە بڵویزەیل ئاگرەگە، و نەوین کڕەیل ئاگر گونجیاگ کە هیشت ئاگر بڵاو بوود، کە رخباری لەبان تیمەیل داشت و بەشیگیان تویش تاسیان هاتنە.