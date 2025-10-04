کپەوکردن ئاگر قەڵای سەڵاحەدین لە سوریا

شەفەق نيوز- دیمەشق

وەرگری شارستانی سوریا، ئمڕوو شەممە، کپەوکردن ئاگریگ راگەیان کە لەناو قەڵای ئاسەواری سەڵاحەدین ئەییوبی و گژوگیای دەورگردی لە ناوچەی حفە لە دەیشتایی لازقیە هیزگرد، وتیش: کارەگە رەسیە سەردەوکردن و چەودیاریکردن، وەگەرد وەردەوامی وەشوینکەفتن رەوشەگە.

تەلەڤزیۆن سوریا لە زوان عەبدلکافی کەیال وەڕیەوبەر وەرگری شارستانی وت: تیمەیل وەرگری شارستانی لە وەزارەت فریاکەفتن و وەڕیەوبردن کارەساتەیل وەگەرد چەن ئاگریگ جیاجیا لە ناوچەگە رەفتار کرد، وەلێ سەختترینیان ئاگر ناو قەڵای سەڵاحەدین بوی.

ئاگرەگە لە قەڵای ئاسەواری سەڵاحەدین ئەییوبی و گژوگیای دەورگردی لە ناوچەی حفە لە دەیشتایی لازقیە هیز گرد، کە تیمەیل وەرگری شارستانی دەسکردن وە کپەوکردن، وە پاڵپشتی کۆپترەیل وەزارەت وەرگری، کار کردن ئەرا کپەوکردنی و سنووردارکردنی، وەتایبەت سروشت ناوچەگە سەختە، ریگری لە وەڵامدان بان زەوی کرد.

کەیال وتیش: تەقەلایەیل کپەوکردن ئاگرگە زیاتر لە شەش ساعەت وەردەوام وەپی چگ.