‏وەرجە وازکردنی.. درۆنیگ فرۆکەخانەی خەرتوم کەێدە ئامانج

‏شەفەق نیو ـ خەرتوم

‏درونەیل لەبان ناوچەی فرۆکەخانەی سوودان، ئمڕوو سێشەممە، دەسکردنە پەلامارداین، رووژیگ وەرجە وادەی دیاریکریاگ ئەرا دوارە وازکردن فرۆکەخانەگە وەروی گەشتە ناوخوەیەیل، ئەرا دویەمین جار لەماوەی نزیکەی 30 مانگ.

‏شایەتحالەیل وە ئاژانس "فرانس پرێس" راگەیانن دەنگ فرۆکەیل بی فرۆکەوان ژنەفتنە لە ئاسمان ناوڕاس خەرتوم و باشورەگەی وەرد دەنگ تەقینەوە لە نزیک فرۆکەخانەگە، لەناوەین اعەت چوار تا شش شەوەکی".

‏فرۆکەخانەگە لە مەوقەی دروسبوین جەنگ لەناوەین سوپای سودان و هێزەیل پاڵپشتی لە نیسان 2023 بەسریاس، ئەو جەنگە بویە مدوو ویرانکردن گەپیگ ژیرخانەیل پایتەخت.

