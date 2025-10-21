وەرجە وازکردنی.. درۆنیگ فرۆکەخانەی خەرتوم کەێدە ئامانج
شەفەق نیو ـ خەرتوم
درونەیل لەبان ناوچەی فرۆکەخانەی سوودان، ئمڕوو سێشەممە، دەسکردنە پەلامارداین، رووژیگ وەرجە وادەی دیاریکریاگ ئەرا دوارە وازکردن فرۆکەخانەگە وەروی گەشتە ناوخوەیەیل، ئەرا دویەمین جار لەماوەی نزیکەی 30 مانگ.
شایەتحالەیل وە ئاژانس "فرانس پرێس" راگەیانن دەنگ فرۆکەیل بی فرۆکەوان ژنەفتنە لە ئاسمان ناوڕاس خەرتوم و باشورەگەی وەرد دەنگ تەقینەوە لە نزیک فرۆکەخانەگە، لەناوەین اعەت چوار تا شش شەوەکی".
فرۆکەخانەگە لە مەوقەی دروسبوین جەنگ لەناوەین سوپای سودان و هێزەیل پاڵپشتی لە نیسان 2023 بەسریاس، ئەو جەنگە بویە مدوو ویرانکردن گەپیگ ژیرخانەیل پایتەخت.