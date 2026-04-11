وەرجە دەسکردن وە گفتوگۆیەیل ئیسلام ئاباد.. کەشتی و نەفتهەڵگرەیل وەرەو گەروو هورمز چن

شەفەق نیوز - تاران

داتایل دەریاوانی و راپۆرتەیل راگەیانن، ئمڕوو شەممە، جویلەی کەشتی و کەشتییە نەفتهەڵگرەیل وەرەو گەروو هورمز نیشان دان، وەرجە دەسکردن گفتوگۆیەیل لەناوەین ئەمریکا و ئیران لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان.

تووڕ "سی ئێن ئێن" وت: شمارەیگ لە کەشتییەیل دەس کردنە چگن وەرەو گەروو هورمز وەگەرد دەسکردن وە دانوسەنین، لە ناوڕاس چەودیاریکردنیگ وریایانە لە لایەنە ناودەوڵەتییەیلەو.

لە خود چوارچیوە، ئاژانس "بلومبێرگ" لە داتایل دەریاوانییەو وت: دوو کەشتی نەفتهەڵگر چینی و کەشتییگ یۆنانی ئیسە لەری گەرووەگەو جویلە کەن.

ئی جویلەیلە لە سای کەشوهەوایگ هەرێمی پڕ لە گرژی تێد وەگەرد چەوەڕێکردن دەرئەنجامەیل ئەو دانوسەنینە کە لە ئیسلام ئاباد وەڕیەو چوود، کە چەن دۆسیەیگ لەخوەی گرێد دیارترینیان مەرج تارانە ئەرا دەسکردن دانوسەنین وە پەیمانەیل ئەمریکی کە وسانن تەقە لە لوبنان و لاوردن ئەو سزایەیلە کە لەبانی چەسپیانە لەخوەی گرێد.

ئیران هەرلیوا داوای لاوردن بلۆککردن سامانەیلەی و کوتاییهاوردن وە کۆتوبەندە ئابوورییەیلە کەێد، وەگەرد چگن وەژیر بەرژەوەنیەیلەی لە گەروو هورمز و رداین وە پیتانن یۆرانیۆم و رەتکردن هەر کۆتوبەندیگ لەبان بەرنامەی موشەکییی.

لە وەرانوەر ئەوە، واشنتۆن دووپات لە پابەندبوینی کەێد وە گریەداین هەر کەمەوکردنیگ ئەرا سزایەیل وە دەسداگردن لەلایەن تارانەو لە بەرنامە ئەتۆمی و موشەکییی، و رەتکردن داین دەسەڵاتەیل تایبەت وەپی لە گەروو هورمز.

هەرلیوا، هەریەک لە ئەمریکا و ئیسرائیل داوای کۆتوبەندکردن توانایل موشەکی ئیرانی کەن، وەگەرد وەردەوامبوین ناکۆکییەگە لەبان مەرجەیل کشیانەوەی هیزە ئەمریکییەیل لە ناوچەگە و گەرەنتی وەرزەونەوین گرژییەیل.