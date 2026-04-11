‏وەرجە دانوسەنین.. ئیسرائیل وسيان تەقە وەگەرد حزبولڵا رەدکەێد

‏شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

‏باڵیۆز ئیسرائیل لە واشنتن، یەحیێل لیتەر، ئمڕوو شەممە خەوەردا وە هاوتا لوبنانییەگەی، نەدا حەمادە مەعوەز، کە وڵاتەگەی وە تونی هەر جوورە باسیگ لەبان وسانن تەقە وەگەرد حزبولڵا لە وەخت دانوسەنین ئیران و ئەمریکا رەد کەێد.

‏رووژنامەی "تایمز ئۆف ئیسرائیل" لە زوان باڵیۆزەگە راگەیان کە "ئیسرائیل گفتوگۆکردن لەبان ئاگربەس وەگەرد حزبولڵا رەد کەێد".

‏یەحیێل لیتەر، باڵیۆز ئیسرائیل لە واشنتن و نەدا حەمادە مەعوەز، باڵیۆز لوبنان، پەیوەندییگ تەلەفۆنی ئەنجام دان و لەمیانەی رێککەفتن کە رووژ سێشەممەی ئایندە لە بارەگای وەزارەت دەرەوەی ئەمریکا گردەو بوون بوون.

‏لیتەر دیاریکرد ئیسرائیل "رەزامەنی نیشاندایە ئەرا دەسوەپیکردن دانوسەنین ئاشتی فەرمی وەگەرد حکومەت لوبنان، کە پەیوەنی دیپلۆماسی وەگەرد یەکتر نەیرن".

‏لە بەیاننامەگە وتیش: "ئیسرائیل گفتوگۆکردن لەبان ئاگربەس وەگەرد حزبولڵا رەد کرد، کە وەردەوامە لە پەلاماردان ئیسرائیل و وە وەربەس سەرەکی وەرانوەر ئاشتی ناون هەردگ وڵات دریەێدە قەڵەم".

‏

‏