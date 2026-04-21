وەرجە پایان وسانن تەقە.. هاتێ ترەمپ بەشداری لە دانوسەنینەیل ئیسلام ئاباد بکەێد

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

ئاژانس "رۆیتەرز"، لەزوان سەرچەوەیگ پاکستانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە شایەت دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا خوەی یا لەڕی ئینتەرنێتەو بەشداری بکەێد لە ئەگەر رەسین ئەرا رێککەفتنیگ لە دانوسەنینە وەردەوامەیل.

سەرچەوەگە وت: "کەشوهەواگە ئەرێنییە، و دانوسەنینەیل وەپای خشتە وەختە دیاریکریایەگە وەرەونوا چن، لە سای نیشانەیلیگ لەبان وەرەونواچگن لە گفتوگۆەیل".

هەرلیوا، سەرچەوەیگ فەرمی پاکستانی ئەرا "کەناڵ عەرەبیە" ئاشکرا کرد کە هەردگ شاند ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران رەسینە ئەرا ئیسلام ئاباد وە یەک وەخت، ئەرا دەسکردن وە خولیگ نوو لە دانوسەنینەیل.

هەرلیوا، سەرچەوەیلیگ دیپلۆماسی پاکستانی، دووپات کردن لە رەسین شاند ئامادەکاری ئیرانی ئەرا ئیسلام ئاباد، و شاند ئامادەکاری ئەمریکی لە پایتەختەگە ئامادەس.

ئی پەرەسەنینەیلە لە چوارچیوەی تەقەلایەیلیگ دیپلۆماسی وەردەوام تیەن کە ئامانج لەلیان کەمەوکردن گرژییە لەناوەین واشنتۆن و تاران.

بڕیارە ماوەی وسانن تەقەگە لەناوەین واشنتۆن و تاران لە سەعات هەشت ئیوارەی رووژ چوارشەممە وە وەخت خوەرهەڵات ویلایەتە یەکگرتگەیل (3:30 شەفەق پەنجشەممە وە وەخت تاران) کۆتایی باێد.

ئیسلام ئاباد دۊکە دووشەممە، داوا لە تاران و واشنتۆن کرد درویژە وە ماوەی وسانن تەقە بیەن.