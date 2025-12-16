وەرانوەر چگنی وەناو ناتۆ.. ئەمریکا زوور لەبان ئۆکرانیا تیارێد واز لە بڕیگ لە زەویەیلی بارێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ڕاپۆرتە میدیاییەیل، باس لەوە کەن کە ستیڤ ویتکۆف و جارێد کوشنەر، نوێنەر دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا زوور خەنە بان ئۆکرانیا تا واز لە زەویەیلیگ زیاتر لە خوەرهەڵات ئەو وڵاتە بارێد، یەیش دویای ئەوەگ کیێڤ ئامادەیی خوەی نشان دا بۆ وازهاوردن لە تەمای چگن ئەرا ناو ناتۆ لە وەرانوەر گەرەنتی ئەمنی دڵنیاکەر.

ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆک ئۆکرانیا، دویەکە دووشەممە، نزیکەی سێ ساعەت لە بەرلین وەسەر برد و وەگەرد وەرپرسەیل ئەمریکا گفتوگۆ کرد، لە وەختیگ دانوسەنین رەسیە پیچ نوویگ.

هەرچەن تا ئیسە هیچ لێدوانیگ لەباوەت دوایین پێشهاتەیل دەرنەچگە، بەڵام وەرپرسەیل وە ئاژانس فرانس پرێس وەتنە؛ ئەمریکییەیل تا ئیسە رکدارن لەبان ئەوە کیێڤ واز ئەو خاکە بارێد لە ناوچەی لوهانسک و دۆنێتسک، کە وەبڕ گشتی وە ناوچەی دۆنباس ناسیاس.

یەیش یەکیگە لە داواکارییە سەرەکییەیل رووسیا و مەرجیگ فرە سەختە ئەرا لایەن ئۆکراینی، کە راپرسییەیل نشان دەن کە نزیکەی سێ لەبان چواری دانیشتگەیل دژایەتی ئەو هویرە کەن.

لە لاییگ ترەک کاجا کاڵاس، وەرپرس سیاسەت دەیشت یەکێتی ئەوروپا، هوشداریدا لەوە کە ریدان وە کۆنترۆڵ مۆسکۆ وەبان بەشیگ لە دۆنباس کە نەتوەنستیە دەس بنەێدە بانیان ویرە وەپی دەێد ئەرا دەسکردن وە پەلامار نوویگ.

رووژ یەکشەممە، دوای نزیکەی پەنج ساعەت و نیم دانوسەنین، زێلێنسکی راگەیان ئۆکرانیا ئامادەس واز لە ماف پەیوەستبوین وە ناتۆ بارێد، وە پێچەوانەی دەستوورەگەی، لە وەرانوەر گەرەنتی ئەمنی هاوشیوەی ئەو گەرەنتیە کە لە مادەی پەنجەم پەیماننامەی ناتۆ هاتگە، ئەرا ریگریکردن لە هەر دەسدرویژییگ نوو رووسیا.