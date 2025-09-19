وەخوارکەفتن هێلیکۆپتەریگ ئەمریکی مەوقەی ئەرک مەشقکردن لە واشینتۆن

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دەسەڵاتەیل ناوخوەیی لە ویلایەت واشینتۆن پایتەخت ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، وت: فرۆکەیج "بلاك هوك" سەروە سوپای ئەمریکا، چوار سەرباز کەماندۆز هەڵگروێد، لە ناوچەیگ ئاوایب نزیک سەربازگەیگ خوەرئاوای ویلایەتەگە، پیرەکە چوارشەممە کەفتە خوارەو.

سوپا ئاشکرای تەندروسی ئەوانە نەکرد کە لەناو کۆپتەرەگە بوین، و لێکۆڵینەوە لە مدوو رویداوەگە واز کریا، وەگورەی میدیایەیل ناوخوەیی.

میدیایەیل لە زوان سوپا وتن: ئەو کۆپتەرە مارکەی (ئەم ئیتس 60) بلاك هوك، سەروە فەوج فڕوکەوانی ئۆپراسیۆنەیل تایبەت شمارە 160، نزیک ساعەت نۆی شەو، نزیک دەریاچەی ساميت لە ناوچەیگ ئاوایی خوەرئاوای واشینتۆن نزیک سەربازگەی لويس ماكورد کەفتە خوارەو.

وەرپرسەیل سوپا وتن: تیمەیل فریاکەفتن سەختی لە رەسین ئەرا شوین رویداوەگە وەخوەیان دین، لەوەر خەسی دار و درەختەیل ئەو ناوچە.

ئالی سکۆت خانمە قسەکەر سوپا وت: ناوچەگە فرە ئاواییە و رەسین ئەرای سەخت بوی، و نیەزانیمن چە بویە، چشتەیل فرەیگ نادیارن.

نویسنگەی پولیس کەرت سۆرستون وت: پەیوەندی ناوەین سەربازگە و فڕۆکەگە بڕیا، و شوین رویداوەگە دیاری کرد.

وەڕیەوبەرایەتی پولیس لاسی راگەیان کە شەوەکی دویەکە پەنجشەممە، وەڵام رویداوەگە دا و درۆنیگ ئەرا شوینەگە کلکرد، کە ئاگریگ لەناو گژوگیا کردە دی.

ديريك ساندرز، فەرماندەی پولیس کەرت شرطة مقاطعة سورستون، لەبان سۆشیال میدیا وت: پولیس شوین رویداوەگە دیاری کرد، وەلێ نەتوەنستن وەردەوام بوون لە و تەقەلایەیل رزگارکردن چوینکە شوین رویداوەگە ئاگر بوی، و گەرمی کەوشەیلیان زیایەو بوی.