وەخوارکەفتن هەلیکۆپتەریگ سوپای پاکستان و کوشیان گشت ستافەگەی

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

سوپای پاکستان، ئمڕوو چوارشەممە، وەخوارکەفتن هەلیکۆپتەریگ لە جۊر "می-17" راگەیان لەوەر پەککەفتنیگ تەکنیکی لە ناوچەی کشمیر پاکستان.

سوپاگە لە بەیاننامەیگ باس لەوە کرد کە رۊداوەگە بۊە مدوو کوشیان گشت ئەندامەیل ستافە سەربازییەگە لەناو هەلیکۆپتەرەگە، لە وەختیگ دەسوەجی شمارەی ئەو سەرنشینەیلە کە لەناوی بۊنە ئاشکرا نەکرد.

وتیش کە تیمەیل رزگارکردن و فریاکەفتن دەسوەجی رەسینە شوین کەفتنەگە، و دیاری کرد کە دەسەیگ لێکۆڵینەوە دروس کریا ئەرا دیاریکردن هووکار راسگانی رۊداوەگە.

رۊداوەگە لە نزیک شار موزەفەر ئاباد، پایتەخت ناوچەگە رۊدا، لە ناوڕاس خوەینشاندان و مانگرتنیگ کە دەسەی کار گشتی هاوبەش داوای کردۊد، کە هاوپەیمانییگە لەی دواییە قەیەغە کریاس و گرووپەیل جیاجیایگ گرێدە خوەی.