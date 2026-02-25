وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ F-16 و کوشیان فرۆکەوانی لە تورکیا

شەفەق نيوز- ئەنقەرە 

وەزارەت وەرگری تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد لە وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ "ئێف-16" لە هیزەیل ئاسمانیی، دویای باڵگردنی لە سەربازگەیگ ئاسمانی، کە بویە مدوو کوشیان فرۆکەوانی.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ لەبان پلاتفۆرم ئێکس وت: لە ساعەت 0:56 شەوەکی، پەیوەندی بیوایەر و زانیاری لە شەست ئەو فڕۆکەی "ئێف-16" بڕیا، کە لە سەربازگەی ئاسمانی نۆهەم لە بالق ئەسير هەڵسیا، و لە ئەنجام مینەکردن و رزگارکردن، دەرکەفت کە ئەو فڕۆکە کەفتیەسە خوارەو، و پارچە شکیاگی پەیا کریدیمن.

وتیش: فڕوکەوانمان گیانی لەدەسدا، و ئەوەسا مدووەیل رویداوەگە دیاری کەیمن وەگورەی دەرئەنجامەیل لێکۆڵینەوە.

