وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ F-16 و کوشیان فرۆکەوانی لە تورکیا
شەفەق نيوز- ئەنقەرە
وەزارەت وەرگری تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد لە وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ "ئێف-16" لە هیزەیل ئاسمانیی، دویای باڵگردنی لە سەربازگەیگ ئاسمانی، کە بویە مدوو کوشیان فرۆکەوانی.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ لەبان پلاتفۆرم ئێکس وت: لە ساعەت 0:56 شەوەکی، پەیوەندی بیوایەر و زانیاری لە شەست ئەو فڕۆکەی "ئێف-16" بڕیا، کە لە سەربازگەی ئاسمانی نۆهەم لە بالق ئەسير هەڵسیا، و لە ئەنجام مینەکردن و رزگارکردن، دەرکەفت کە ئەو فڕۆکە کەفتیەسە خوارەو، و پارچە شکیاگی پەیا کریدیمن.
وتیش: فڕوکەوانمان گیانی لەدەسدا، و ئەوەسا مدووەیل رویداوەگە دیاری کەیمن وەگورەی دەرئەنجامەیل لێکۆڵینەوە.