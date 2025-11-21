وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ جەنگی هندی و کوشیان فڕۆکەوانی لە ئاسمان دوبەی.. ڤیدیۆ

شەفق نيوز- ئەبو زەبی

فڕوکەوانیگ سەروە هیزەیل ئاسمانی هندستان، ئمڕوو جمعە، گیانی لەدەسدا، دویای وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ جەنگی "تیگاس" ئەرکەیلی جویراجویرە مەوقەی بەشداریکردنی لە نمایش ئاسمانی وەگەرد نمایشکاری دوبەی ئەرا فڕۆکەوانی لە ئیمارات.

وەچەودیەیل دیاری کردن کە فڕۆکەگە وە ئاست نزمیگ باڵ گردگە وەرجە وەخوارکەفتنی و هیزگردن ئاگر لەناوی وەدویری نزیکەی 1.6 کیلۆمەتر لە شوین نمایشکاریەگە.

لە پارچە ڤیدیۆییگ کە لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوی، نشان دەێد فڕۆکەگە کەفێدە خوارەو و ئاگر لەناوی هیز گرێد مەوقەی کەفتنی لەناو سەرسامبوین تەماشاکریەیل.

ستوین دویکەڵ لە شوین کەفتن فڕۆکەگە بەرزەو بوی، لە وەختیگ ماشینەیل فریاکەفتن وەرەوپی رەسن.

ئی رویداوە لە دویاترین رووژ لە گەورەترین نمایشکردن رویدا.