وەخوارکەفتن فرۆکەیگ جەنگی "ئێف-16" ئەمریکی لە کالیفۆرنیا.. ڤیدیۆ
شەفەق نیوز - کالیفۆرنیا
ئمڕوو پەنجشەممە، فڕۆکەیگ جەنگی جویر "ئێف-16" سەر وە هێز ئاسمانی ئەمریکا، لە نزیک بنکەی چاینا لەیک چەکی دەریایی لە ویلایەت کالیفۆرنیا وەخواکەفت، لە وەختیگ فڕۆکەوانەگە وە سەلامەتی توەنست خوەی وە پەرەشووت وەخوار بخەێد، وەپای ئەو زانیارەیلە میدیایەیل ئەمریکا بڵاویکردنە.
بنکەی چاینا لەیک یەکیگە لە گەپترین ناوەندەیل لێکۆڵینەوە و ئەوزەڵداین و تاقیکردنەوە سیستەمە چەکدارییە پیشکەفتیەیل لە ویلایەتە یەکگرتگەیل.
ڕاپۆرتەیل پشتڕاسی کردیە کە فڕۆکەگە سەر وە تیم نمایش ئاسمانی ناودیار "ثاندەربێردز" بویە.
سوپای ئەمریکا رایگەیان لێکۆڵینەوەیگ فەرمی دەس وەپیکردیە ئەرا دیاریکردن مدوو رویداوەگە، وەبی ئەوەگ تا ئیرنگە هویچ گریمانەیگ پشڕاست بکەێد.