‏وەخوارکەفتن دوو درۆن ئیرانی کە "هەڕەشە لە هاتوچو دەریایی" تەنگەی هورمز کردوین

‏شەفەق نیوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

‏فەرماندەیی ناوەن ئەمریکا (سێنتکۆم)، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان هێزەیل ئەمریکا لە خوەرهەڵت ناوڕاس، لە ماوەی رووژ گوزەشتە شەممە، دوو درۆن ئیرانی یەک ئاراستەیی خستگە خوار، وت هەڕەشە لە بزووتنەوەی هاتوچوی دەریایی ناودەوڵەتی لە تەنگەی هورمز کردگە.

‏فەرماندەییەگە لە بڵاوکراوەیگ لە سەکۆ "ئێکس" وت: ئەو دوو درۆنە هەڕەشە لە ئاسایش هاتوچوی دەریایی لە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل دەریایی جەهان کردگە، و دووپاتکر کە هێزەیل ئەمریکا لە چوارچمگ مقیەتیکردن جویلەی دەریایی ناودەوڵەتی مامەڵە وەگەردیان کردگە.

‏"سێنتکۆم" ئویشێ: هێزەیل ئەمریکا لە ناوچەکە "لە حاڵەت ئامادەباشی و وشیاری ئەرا وەردەوامی وەرگری لە دژ هەر دەسدرێژیگ ئیرانی مەنن"، و دووپات لە بەردەوامی ئامادەییان کرد ئەرا پاراستن هێزەیلیان و دڵنیابوین لە ئاسایش هاتوچوی دەریایی و سەقامگیری ناوچەیی.

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