وەخوارکەفتن کۆپتەریگ وە 4 کەسەو لە ویلایەتیگ ئەمریکی

شەفەق نيوز- ئەريزۆنا

کۆپتەریگ تایبەت لە ناوچەیگ کویەیی لە نزیک شار فينيكس لە ویلایەت ئەريزۆنای ئەمریکا کەفتە خوارەو، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل وەردەوامن لە مینەکردن و تەقەلای رەسین ئەرا شوین رویداوەگە.

ئیدارەی فڕوکەوانی فیدراڵی ئەمریکا وەکەروب میدیایەیل راگەیانن وت: کۆپتەرگە نزیک ساعەت یانزەی شەوەکی (9:00 شەو وە وەخت عراق) لە کەفتیەسە خوارەو.

وتیش: چوار کەس لەناو کۆپتەرگە بوینە مەوقەی وەخوارکەفتنی.

لەلای خوەییش، نویسنگەی پولیس کەرت بينال وت: تیمەیل مینەکردن و رزگارکردن وەردەوامن لە تەقەلای رەسین ئەرا شوین رویداوەگە لە ناوچەیگ کویەیی نزیک دووڵ تیلیگراڤ، وتیش: سروشت سەخت زەوی و زار ئەو. ناوچەگە رەسین ئەرا شوین وەخوارکەفتنی سەختەو کەێد.