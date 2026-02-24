وەخوارکەفتن کۆپتەریگ لەناوڕاس ئیران

وەخوارکەفتن کۆپتەریگ لەناوڕاس ئیران
2026-02-24T07:14:14+00:00

شەفەق نيوز- تەهران 

ئاژانس "مهر" خەوەری ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن کۆپتەریگ لە ناوچەی بازاڕ میوە و سەوزە لە شار درتشه سەروە پارێزگای ئەسفەهان ناوڕاس وڵات.

چالاکوانەیل وینەیلیگ بڵاو کردن لەناویان ستوین دویکەڵ لە شوین رویداوەگە بەرزەو بوود، و تیمەیل رزگارکردن و فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە.

 دویای ئەوە، تەلەڤزیۆن فەرمی ئیران راگەیان کە کاپتن کۆپتەریگ سەروە سوپا وەگەرد شاگردەگەی لە رویداو وەخوارکەفتن کۆپتەرگە لە نزیک ئەسفەهان گیانیان لەدەسدانە. 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon