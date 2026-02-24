وەخوارکەفتن کۆپتەریگ لەناوڕاس ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

ئاژانس "مهر" خەوەری ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن کۆپتەریگ لە ناوچەی بازاڕ میوە و سەوزە لە شار درتشه سەروە پارێزگای ئەسفەهان ناوڕاس وڵات.

چالاکوانەیل وینەیلیگ بڵاو کردن لەناویان ستوین دویکەڵ لە شوین رویداوەگە بەرزەو بوود، و تیمەیل رزگارکردن و فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە.

دویای ئەوە، تەلەڤزیۆن فەرمی ئیران راگەیان کە کاپتن کۆپتەریگ سەروە سوپا وەگەرد شاگردەگەی لە رویداو وەخوارکەفتن کۆپتەرگە لە نزیک ئەسفەهان گیانیان لەدەسدانە.