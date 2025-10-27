‏وەخوارخسن فرۆکەیگ ئیسرائیلی لەبان لوبنان رویوەڕویبوین وەرد "یونیفێل" دروسکەێد

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، هێزەیل وەختانەی وڵاتە یەکگرتگەیل لە لوبنان (یونیفێل)، توومەتبارکەێد وە وەخوارخسن فرۆکەیگ سەربازی ئیسرائیلی بی فرۆکەوان، کە دویەشەو، مەوقەی ئەرک رۆتین چەودێریکردن بویە لەناوچەی کەفر کیلا لە باشوور لوبنان .

‏سوپای ئیسرائیل لە بەیانامەیگ وت "فرۆکەگە هەڕەشە وەبان چەودێرەیل یونیفل نەداشتیە، ئەوان تەقەکردنە وەخواریخستنە".

‏"یونیفیل" ئاشکرایکرد "درۆنیگ لەبان دەوریەیلی وە شیوەی جەنگی گەردیە، هێزەیل ئەرا پاراستن ئاشتی رێکار وەرگیری پێویست وەرگردنە ئەرا لەناوداینی".

