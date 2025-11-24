وە خاکسپاردن روفات 300 سەرباز ئیرانی کە لە جەنگ وەرد عراق کوشیانە
2025-11-24T08:29:06+00:00
شەفەق نیوز ـ تەهران
ئیران دەسکردە مەراسیم وەخاکسپاردن روفات 300 سەرباز نەناسریاگ وەخت جەنگەگەی ئیران و عراق لە هەشتاگان سەدەی وەرین.
وەپای دەزگایەیل راگەیانن، ئێ روفاتەیلە لە ناوچە جیاوازەیل وڵات نرێنە خاک، وە مەرجیگ 100 روفاتیان لە شار تهران پایتەخت وە خاک سپێرێد.
دیاریکرد "لە خاکسپاردنەگە هاوکاتە وەرد یاد ساڵانەی شەهید بوین فاتیمە زەهرا، دویەت پەیغەمبەر محەمەد، کە بونەیگ ئاینی وە رێزگردن لە شەهیدەیل جەنگ بەسێد".