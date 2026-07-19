‏کوەیت وەرپەچ پەلامارە مووشەکەیەیل و درۆنەیل ئیران دەێد

شەفەق نیوز ـ کوەیت

‏سوپای کوەیت لە بەیاننامەیگ وت "وەرگیری ئاسمانیەیلی وەرپەچ پەلامارە مووشەکەیل و درۆنەیل دوژمنکارانە دەن هاوکات وەرد پەلامارەیل ئیران.

‏لەهەمان وەخت دەزگا راگەیاننەیل راگەیانن دەنگ تەقینەوەیل لە دەوروگەرد بنکەی عەلی سالم ئاسمانی لە باکوور کوەیت ژنەفیاس، هاوکات وەرد ئۆپراسیۆن وەرەوڕویبوینەیل کە سیستەمەیل وەرگیری ئاسمانی جیوەجیکەن.

‏یەیش لە سا بەرزەوبوین ململانێ سەربازیەیل ناوەین ئیران و ویلایەتەیل یەکگرتگ هات، و فراوانبوین بازنەی پەلامارەیل بان چەن شوین و نۊن سەربازی لە ناوچەگە لە ساعەتەیل کۆتاییە.

‏فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە وەختەیل گوزەشتە ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان قۆناغیگ نوو لە گورزەیل سەربازی دژ وە ئیران تەواو کردیە، شوینەیل ناوراس و باشوور بویە، ئۆپەراسیۆنەیل چگنە ناو شەو هەشتەمیان ، هەمیش تەلەفزیۆن ئیران لە سوپا گواستەو "سەرچەوەیل سەربازی ئەمریکی" لە دوو بنکە لە کویت کریاسە ئامانج، وەرجە ئامانجگردن کۆتاییەگە.

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