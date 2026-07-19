کوەیت وەرپەچ پەلامارە مووشەکەیەیل و درۆنەیل ئیران دەێد
شەفەق نیوز ـ کوەیت
سوپای کوەیت لە بەیاننامەیگ وت "وەرگیری ئاسمانیەیلی وەرپەچ پەلامارە مووشەکەیل و درۆنەیل دوژمنکارانە دەن هاوکات وەرد پەلامارەیل ئیران.
لەهەمان وەخت دەزگا راگەیاننەیل راگەیانن دەنگ تەقینەوەیل لە دەوروگەرد بنکەی عەلی سالم ئاسمانی لە باکوور کوەیت ژنەفیاس، هاوکات وەرد ئۆپراسیۆن وەرەوڕویبوینەیل کە سیستەمەیل وەرگیری ئاسمانی جیوەجیکەن.
یەیش لە سا بەرزەوبوین ململانێ سەربازیەیل ناوەین ئیران و ویلایەتەیل یەکگرتگ هات، و فراوانبوین بازنەی پەلامارەیل بان چەن شوین و نۊن سەربازی لە ناوچەگە لە ساعەتەیل کۆتاییە.
فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە وەختەیل گوزەشتە ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان قۆناغیگ نوو لە گورزەیل سەربازی دژ وە ئیران تەواو کردیە، شوینەیل ناوراس و باشوور بویە، ئۆپەراسیۆنەیل چگنە ناو شەو هەشتەمیان ، هەمیش تەلەفزیۆن ئیران لە سوپا گواستەو "سەرچەوەیل سەربازی ئەمریکی" لە دوو بنکە لە کویت کریاسە ئامانج، وەرجە ئامانجگردن کۆتاییەگە.