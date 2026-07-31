کوەیت وەرپەرچداین پەلاماریگ ئیرانی وە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل راگەیەنێد
شەفەق نیوز - کوەیت
وەزارەت وەرگری کوەیتی، رووژ جمعە، ریگریکردن لە شمارەیگ لە فڕۆکە بێفڕۆکەوانە ئیرانییەیل راگەیان دۊای چگنیان وە ناو ئاسمان کوەیتی.
عەقید روکن سعود عەبدولعەزیز عەتوان قسەکەر وەناو وەزارەتەگە وت، کە "دەسدریژی ئیرانی تاوانکارانە شمارەیگ لە دامەزراوەیل گرنگ و سەربازی کردە ئامانج، وە جۊریگ کە رەفتار وەگەرد ئامانجە دوژمنکارانەیل کریا و وبران کریان، و یە بۊە مدوو زەرەدەیل ماددی لە ئەنجام کەفتن پارچەیل، بی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ گیانی".
دیاری کرد کە هسزە چەکدارەیل وەردەوامن لە جیوەجیکردن ئەرکەیلیان، و جیوەجیکردن گشت ریکارەیل ئەرا مقیەتیکردن سەروەریی، وە هەماهەنگی وەگەرد لایەنە تایبەتمەنەیل.
سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو، وەئامانجکردن دوو نەفتهەڵگر راگەیان کە تەقەلای رەدبوین لە گەروو هورمز دان لە "رێڕەویگ رانەگەیانیاگ"، وەپای قسەی خوەی.
لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو جمعە، سوپای ئیرانی وت کە وەرجە چەن سەعاتیگ وە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل دامەزراوەیل و ئامرازەیل سوپای ئەمریکی لە بنکەی ئەحمەد جابر لە کوەیت کردیەسە ئامانج.