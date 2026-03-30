کوەیت کوشیان کراکاریگ راگەینێد دویای پەلاماردان وێستگەیگ کارەبا و ئاو

دەوڵەت کوەیت، ئمڕوو دوشەممە، کوشیان کراکاریگ هیندی لە پەلاماریگ ئیرانی ئەرا بان وێستگەیگ کارەبا و شیرینکردن ئاو راگەیان.

وەزارەت کارەبا و ئاو و وزەی نۊەوبۊ لە بەیاننامەیگ لە زوان فاتمە عەباس جەوهەر حەیات خانمە قسەکەر فەرمی خوەی، وت: پەلامارەگە ئیوارەی دۊکە یەکشەممە (2026.03.29) رویدا، و باڵەخانەیگ خزمەتگوزاری لە یەکیگ لە وێستگەیل کارەبایی و شیرینکردن ئاو کردە ئامانج.

بەیاننامەگە وتیش: "تیمەیل هونەری و تیمەیل فریاکەفتن دەسکردن وە کارەیلیان، وەپەی پلانەیل پەسەنکریاگ فریاکەفتن، ئەرا مامەڵەکردن وەرد دەرئەنجامەیل رویداوەگە، و وەردەوامبوین کارایی وەکارخستن، هاوتەریب وەرد هەماهەنگی تەواو وەگەرد لایەنە ئەمنییەیل و لایەنە پەیوەندیدارەیل ئەرا دابینکردن ئاسایش شوونە زەرەردیەیل".