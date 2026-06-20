ویتکۆف و کوشنەر هانە سویسر وە ئامادەکارییگ ئەرا سازکردن دانوسەنین وەگەرد ئیران

شەفەق نیوز - جنێڤ

راپۆرتەیل راگەیانن، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە رەسین کلکریای ئەمریکی ستیڤ ویتکۆف ئەرا سویسرا، لە وەختیگ ئامادەکارییەیل وەردەوامن ئەرا سازکردن دانوسەنین لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لەناو تەقەلایەیل ناودەوڵەتی ئەرا مقیەتیکردن لەبان رێڕەو دیالۆگ لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

تووڕ CNN لە زوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت: ویتکۆف و جارید کوشنەر وەرەو سویسرا چگنە ئەرا بەشداریکردن لە دانوسەنین وەگەرد ئیران، لە وەختیگ میدیایەیل راگەیانن عەرەبی رەسین ویتکۆف ئەرا زەوییەیل سویسری دووپات کردن.

لەی چوارچیوە، دەسەڵاتەیل سویسری راگەیانن لە وەردەوامبۊن لە رێکخستن ژینگەیگ باوەڕپیکریاگ ئەرا ئاسانکردن دانوسەنینە ئەمریکی - ئیرانییەیل، و خستنە روی کە دیپلۆماتکارەیلیگ کە لە جنێڤ ئامادەن کار بکەن لەبان مقیەتیکردن کەناڵەیل دیالۆگ لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

سویسرا رەت کرد ئاشکرای ئەو کەسایەتییەیلە بکەێد کە بەشدارن یا پەیوەندیدارن وە دانوسەنین، و ئەوە وە "مدووەیل نهێنی" کردە دەسپیچگ، بی پیشکەشکردن هویردەکارییەیل زیاتر لەبارەی سروشت دیدارەیل یا خشتەی کارەیلیان.