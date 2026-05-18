کوەیت: پشتگیری هەر ريکاریگ کەیمن کە سعودیە جیوەجی بکەێد دۊای پەلاماردانی وە درۆنەیل لە عراقەو

وەزارەت دەیشت کوەیت، ئمڕوو دوشەممە، شەرمەزار رۊوەرۊبوین سعودیە ئەرا پەلاماریگ وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کرد کە لە عراقەو وەشیانە، لە وەختیگ دووپات کرد کە لەشانی وسێد لە هەر ریکاریگ جیوەجی بکەێد.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: وەزارەت دەیشت نەفرەت لە ناڕەزایەتی تون دەوڵەت کوەیت کەێد ئەرا ئەو دەسدرویژییە کە شانشین عەرەبی سعودیەی برا کەفتە وەری وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە لە ئاسمان عراقەو هاتنە، و وە سەرکەفتگی نواگیری کریان.

وتیش: یەیش لە وەردەوامبوین ئەرا زنجیرەیگ لە پێشیلکارییە زاقەیل لەبان یاسای ناودەوڵەتی و بڕیارەیل ئەنجومەن ئاسایش پەیوەندیدارەیل، و وە تایبەت بڕیار چمارە 2817، وەو شیوە کە ئاسایش و ئارامی هەرێمی شیونێد.

هەمیش وت: دووپات کەیمن لە وسانن لەشان شانشین عەرەبی سعودیەی برا لە گشت ئەو ریکارەیلە کە جیوەجی کەێد ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامیی و مسۆگەرکردن بیوەیی زەوییەیلی.

وەزارەت وەرگری سعودی، ئیوارەی دۊکە یەکشەممە، راگەیان لە نواگیریکردن و وێرانکردن 3 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان دۊای چگنیان ئەرا ناو ئاسمان شانشینەگە کە لە ئاسمان عراقەو هاتۊن، وە هەڕەشەدان جیوەجی ریکارەیلیگ ئۆپەراسیۆنی ئەرا وەڵامدان لە وەخت و شوین گونجیاگ.