کوێت پۊچەڵکردن "کاریگ دوژمنکارانە"ی ئیرانی راگەینێد.. و بەحرەین نواگیری سیخوڕی کەێد وە زیندانیکردن هەتاهەتایی

وەزارەت ناوخۆی کوێتی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە دەسگیرکردن چوار دزەکەر کە وت: ئەوانە سەروە سوپای پاسداران ئیرانین، دۊای تەقەلایان ئەرا چگن وەناو وڵاتەگە لەڕی دەریاوە ئەرا جیوەجیکردن "کارەیلیگ دوژمنکارانە".

ئاژانس خەوەری کوێتی "کونا" لە زوان وەزارەت ناوخۆ وت: توومەتبارەیل لەناو لێکۆڵینەوە چگنە ژیر وە سەروەبوینیان ئەرا سوپای پاسداران لە کۆمار ئیسلامی ئیرانی، و دیاری کرد کە ئەرکدار کریانە وە دزەکردن ئەرا دورگەی بوبیان لەبان بەلەمیگ راوکردن ماسی کە وە تایبەت وەکرا کریاگە ئەرا جیوەجیکردن کارەیلیگ دوژمنکارانە دژوە کوێت.

وەزارەتەگە وتیش: دزەکەرەیل تەقە کردنە وەگەرد هیزە چەکدارە کوێتییەیل، کە بویە هووکار زەخمداربوین یەکیگ لە ئەندامەیلی، لە وەختیگ دوو ئەندام لە گروپەگە تۊنستنە بوان.

لە بەحرەین، سەرۆک داواکاری تاوانە تیرۆریستییەیل راگەیان لە دەرچگن فەرمان زیندانیکردن هەتاهەتایی لەبان توومەتباریگ ژن کە تاوانبار کریاس وە تەقەلای سیخوڕیکردن وەگەرد سوپای پاسداران ئیرانی، ئەرا جیوەجیکردن کارەیلیگ دوژمنکارانە دژوە شانشینەگە و زەرەدرەسانن وە بەرژەوەنیەیلەی، وەگەرد دەسناین وەبان چشتەیلیگ وەپییان بویە.

میدیایەیل راگەیانن فەرمی بەحرەینی خەوەر دان کە کەیسەگە دەسوەپی کردگە دۊای چەودیاریکردن هەژماریگ ئەلکترۆنی کە وینە و ناونیشان سەربازگە و دامەزراوەیل گرنگیگ لەناو بەحرەین لەڕی ماڵپەڕەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی بڵاو کەێد، بیجگە لە ناوەڕۆکیگ کە وە زەرەدرەسانن وە سەنتەر سەربازی و سیاسی و ئابووری شانشینەگە هەژمار کریاگە، و ئافەرین ئەرا پەلامارە ئیرانییەیل لەخوەی گردگە.

وەپای لێکۆڵینەوەیل، توومەتبارەگە چگەسە ژیر وەکارهاوردن هەژمارەگەی ئەرا دەسمیەتیداین دەستدریژیکەرەیل لەبان شانشین بەحرەین، لەڕی بڵاوکردن وینە و ناونیشانەیل شوینە ناسکەیل کە دەسەواژەیلیگ لەگەردی بویە کە نشان ئەگەر پەلاماردانیان دەن، بیجگە لە بڵاوکردن ناوەڕۆکیگ کە ئافەرین ئەرا پەلامارەیل لەبان وڵاتەگە کەێد.

داواکاری گشتی بەحرەینی دووپاتی کرد کە ئەو تاوانەیلە کە پەیوەندیدارن وە پەیوەندیکردن وەگەرد لایەنەیل بیگانە ئەرا زەرەدرەسانن وە ئاسایش دەوڵەت نوێنەرایەتی تاوانەیلیگ کەن کە دەس لە ئاسایش دەوڵەت و سەروەرییەی دەن، وە دووپاتکردن لەبان وەردەوامبوین ریکارەیل یاسایی وەرانوەر ئەوانەگ کەسیان هاناو ئی جۊرە کارەیلە.