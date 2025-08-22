وەتوومەتەیل گەندەڵی.. دەسگیرکردن سەروک وەرین سریلانکا
شەفەق نیوز - سریلانکا
پۆلیس سریلانکا، ئمڕوو جمعە، لە چوارچیوەی هەڵمەتیگ نواگیریکردن گەندەڵی، رانیل ویکرمیسنگی، سەرۆک وەرین سریلانکا دەسگیرکرد.
یەکینەیل دژە گەندەڵی سریلانکا سەرکردایەتی ئی هەڵمەتە کەن لەو وەختەو کە ئانورا کومارا دیسانایاک لە ئەیلوول ٢٠٢٤ دەسەوەکاربویە و پەیمان نواگیریکردن گەندەڵی داگە.
لێکۆڵەریگ پۆلیس ئەرا ئاژانس فرانس پرێس وت: ویکرمیسینگی تەمەن ٧٦ ساڵ کە لە دویاترین هەڵوژاردن وە دیسانایاک شکست هاورد، دویای پرسیارکردن لە سەردانیگ کە لە ئەیلوول ٢٠٢٣ ئەرا لەندەن کردوێد ئەرا بەشداریکردن لە ئاهەنگیگ رێزلێنان لە هاوسەرەگەی لە زانکۆیگ بەریتانیا، دەسوەسەر کریاس.
لێکۆڵەرەگە وتیش: "ئیمە خەیمنەی وەردەم دادگایل کۆڵۆمبۆ فۆرت"، وە توومەت بەدوەکارهاوردن سەرچەوەیل دەوڵەت ئەرا قازانج کەسی.
ویکرمیسینکی لە ساڵ ٢٠٢٣ لە مەوقەی گلەوخواردنی لە هاڤانا لە لەندەن وەسیا و لەورا بەشداری لە لوتکەی گروپ ٧٧ کرد.
وەرجەیە نویسینگەگەی وت ویکرمیسینگی پۆستەگەی ئەرا سەردان لەندەن وەکار نەهاوردیە و لەی مانگە بەش لێکۆڵینەوەی تاوانەیل پۆلیس (CID) پرسیار وەگەرد لەگەڵ سێ دەسمیەتیدەر باڵای ئەو وەختە کرد.
ویکرمیسینگە وە یاوەری هاوسەرەگەی مایتری بەشداری لە مەراسیمیگ کرد لە زانکۆی وۆڵڤەرهامپتۆن کە لەناوی خەڵات پرۆفیسۆر فەخری وەپی دریا.
ویکرمیسینگی ئویشێد ژنەگەی خەرجییەیل چگنیان داگە و هیچ پویلیگ گشتی خەرج نەکردنە.
بەڵام CID وت: ویکرمیسنگی پویل حکومەت خەرج کردگە ئەرا دابینکردن خەرجییەیل گەشتەگەی لە سەردانیگ تایبەت، و پاسەوانەیلی لە پویل گشتی وەپییان دریاس.