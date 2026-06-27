وە تونی 5.4.. زەویلەرزەیگ دەێد لە پاکستان

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

زەویلەرزەیگ وە تونی 5.4 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر دا لە ناوچەیلیگ لە پاکستان، ئمڕوو شەممە، وەپای ئەوەگ ناوەند ئەوروپی ناوەڕاس ئەرا چەودیاریکردن زەویلەرزەیل خەوەرداد، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".

ناوەندەگە دیاری کرد کە زەویلەرزەگە لە قۊلی 35 کیلۆمەتر ژیر رۊ زەوی رویداگە، وەبی ئەوەگ دەسوەجێ راپۆرتەیل فەرمی بڕەسن لەباوەت کەفتن زەرەدەیل گیانی یا زەرەدەیل مادی.

دەسەڵاتەیل پاکستانی تا ئیسە هۊردەکارییەیل زیایە لەباوەت شوین زەویلەرزەگە یا کاریگەرییەیل چەوەڕیکریاگی رانەگەیاننە، لە وەختیگ لایەنە تایبەتمەنەیل وەردەوامن لە شۊنگیری رەوشەگە و هەڵسەنگانن زەرەدەیل ئەگەر بوون.

پاکستان کەفێدە بان یەکتربڕین چەن پلێتیگ تەکتۆنی گورج، ئەوەگ کە کەێدەی یەکیگ لەو وڵاتەیلە کە وە شێگیوەیگ دووارەبۊ تویش زەویلەرزەیل بوود.

ناوچەیل باکوور و خوەراوای وڵاتەگە زەۊلەرزەیل دووبارەبۊ وەخوەیان دۊنن لە دەرئەنجام جویلەی پلێت هیندی و داینی وە پلێت ئۆراسی.

زەویلەرزەی ساڵ 2005 یەکیگ بۊ لە خۊناویترین کارەساتە زەویلەرزەییەیل لە میژوو وڵاتەگە؛ کە بۊیە مدوو گیان لەدەسداین زیاتر لە 70 هەزار کەس و ویرانکارییگ فرە فراوان لەلی کەفتەو.