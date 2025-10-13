‏وە بەشداری زیاتر لە 70 فرۆکە.. دەسکریا وە مەشقکردن ئەتۆمی ناتۆ لە هۆلەندا

‏شەفەق نیوز ـ ئەمستەردام

‏مەشق ساڵانەی ناتۆ ئەرا نواگیریکردن لە ئەتۆم "ستیدفاست نۆن"، ئمڕوو دووشەممە لە هۆڵەندا دەسوەپیکرد، وە بەشداری 71 فڕۆکە.

‏مارک ڕوت، سکرتێر گشتی ناتۆ هەفتەی وەرین راگەیان، ڕایگەیاند، ئێ مانۆڕایە ساڵانە و ڕێکوپێکە، هاوکارمانە ئەرا دڵنیابوین لەوەگ کە ئەتۆمیەگەمان تا شوینەی توەنێد جی متمانە و کاریگر مینێد.

‏دیاریکرد، ئەڵمانیا شمارەیگ فرۆکەیل بۆمبرێژکریاگ کلکردیە، کە ئەو فرۆکەیلە هەمان هاز ئەتۆم دیرێد، ئەرا بەشداریکردن لە مانۆڕ نواگیریکردن ئەتۆم ناتۆ.

‏وەپای زانیاریەیل،ئەڵمانیا ئەڵمانیا نوێنەرایەتیتۆرنادۆ ک ئەرا هەڵگردن بۆمب ئەتۆمی ئەمریکا دروسکریانە، بیجگە لە چوار فرۆکەی یۆرۆفایتەر تایفون. هەمیش سوید و فینلاند جێگیرکردن فڕۆکەی جەنگییان ئەرا بەشداریکردن پشتڕاستکردیە، هێز ئاسمانی سوید وە فڕۆکەی JAS-39 Gripen بەشداری کەێد و فینلاند وە فڕۆکەی F/A-18 Hornet بەشداری کەێد، و بڕیارە. ئەمەریکا بەشداری لەو مانۆرایە بکەێد.

‏"ستیفاست نون"، مشقیگ ساڵانەی ناتۆیە ئەرا نواگیریکردن لە ئەتۆم و ، کە فرۆکەیل و ئەندامەیل وەبی وەکارهاوردن چەک ئەتۆمی چالاکی کەن.

‏

‏