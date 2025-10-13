وە بەشداری زیاتر لە 70 فرۆکە.. دەسکریا وە مەشقکردن ئەتۆمی ناتۆ لە هۆلەندا
شەفەق نیوز ـ ئەمستەردام
مەشق ساڵانەی ناتۆ ئەرا نواگیریکردن لە ئەتۆم "ستیدفاست نۆن"، ئمڕوو دووشەممە لە هۆڵەندا دەسوەپیکرد، وە بەشداری 71 فڕۆکە.
مارک ڕوت، سکرتێر گشتی ناتۆ هەفتەی وەرین راگەیان، ڕایگەیاند، ئێ مانۆڕایە ساڵانە و ڕێکوپێکە، هاوکارمانە ئەرا دڵنیابوین لەوەگ کە ئەتۆمیەگەمان تا شوینەی توەنێد جی متمانە و کاریگر مینێد.
دیاریکرد، ئەڵمانیا شمارەیگ فرۆکەیل بۆمبرێژکریاگ کلکردیە، کە ئەو فرۆکەیلە هەمان هاز ئەتۆم دیرێد، ئەرا بەشداریکردن لە مانۆڕ نواگیریکردن ئەتۆم ناتۆ.
وەپای زانیاریەیل،ئەڵمانیا ئەڵمانیا نوێنەرایەتیتۆرنادۆ ک ئەرا هەڵگردن بۆمب ئەتۆمی ئەمریکا دروسکریانە، بیجگە لە چوار فرۆکەی یۆرۆفایتەر تایفون. هەمیش سوید و فینلاند جێگیرکردن فڕۆکەی جەنگییان ئەرا بەشداریکردن پشتڕاستکردیە، هێز ئاسمانی سوید وە فڕۆکەی JAS-39 Gripen بەشداری کەێد و فینلاند وە فڕۆکەی F/A-18 Hornet بەشداری کەێد، و بڕیارە. ئەمەریکا بەشداری لەو مانۆرایە بکەێد.
"ستیفاست نون"، مشقیگ ساڵانەی ناتۆیە ئەرا نواگیریکردن لە ئەتۆم و ، کە فرۆکەیل و ئەندامەیل وەبی وەکارهاوردن چەک ئەتۆمی چالاکی کەن.