وە بەشداریکردن لاريجانی.. ئەنجومەن سەرکردایەتی وەختانەی ئیران دووارە ئەرا هەڵوژاردن شوینگر ریبەر گردەو بوود

شەفەق نيوز- تەهران

راگەیانن فەرمی ئیران، ئمڕوو جمعە، وت: ئەنجومەن سەرکردایەتی وەختانە ئەرا چوارەمین جار گردەو بوی ئەرا باسکردن لە بەرنامەی هەڵوژاردن ریبەر نوو وڵات گردەو بوی.

کەناڵ تەلەڤزیۆنی فەرمیی ئیران وت: عەلی لاریجانی سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی لەو گردەوبوینە بەشدار بوی تا دویاترین نووەوبویەیل بخەێدە وەردەس ئامادەبویەیل.

دیاری کرد کە چوارەمین گردەوبوین ئەنجومەن سەرکردایەتی وەختانە ئەنجام دریا ئەرا هەڵوژاردن ریبەر نوو، وەگەرد داناین بەرنامەیگ ئەرا راگەیانن ریبەر بانان.

وەگورەی مادەی 111 لە دەستوور ئی ئیران، لە دویای مردن ریبەر یا وازهاوردنی یا لاوردنی، بایەسە ئەنجومەن پسپۆڕەیل سەرکردایەتی گردەوبوون ئەرا هەڵوژاردن ریبەر نوویگ، و ئاشکراکردنی لە نزیکترین وەخت.

تا ئەوەنە ریبەر نوو پەسەن کریەێد، دەسەیگ وەختانە لە سەرۆک کۆمار و سەرۆک دەسەڵات دادوەری و ئەندامیگ لە ئەنجومەن مقیەتیکردن دەستوور کە لەلایەن ئەنجومەن دیاریکردن بەرژەوەنی رژیم (وەمەرجیگ ئاخوند بوود) دیاری کریەێ ئەرکەیل سەرکردایەتی وەشیوەیگ وەختانە وەڕیەو بوەن.