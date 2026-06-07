وە بڕیاریگ لە نەتانیاهۆ.. ئیسرائیل دەیشتایی باشووری بەیروت کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز - بەیروت
نویسینگەی سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی بنیامین نەتانیاهۆ، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە سوپاگە پەلامارەیل ئاسمانی جیوەجی کردگە کە شوینەیل سەروە حزبولڵا لە دەیشتایی باشووری بەیروت کردیەسە ئامانج.
سوپای ئیسرائیلی وت: پەلامارەیل وە ژیرخانەیل و سەنتەرەیل فەرماندەیی و کۆنترۆڵکردن سەروە حزبولڵا لەناو دەیشتایی باشووری کردنەسە ئامانج.
دەزگایەیل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەردان کە پەلامارەگە دوو شوقە لە ناوچەی مرێجە کردیەسە ئامانج، و لەڕی دوو فڕۆکەی جەنگییەو جیوەجی کریاس کە نزیکەی 10 موشەک وەشاننە.
ئێزگەی سوپای ئیسرائیلی لە سەرچەوەیگ سەربازییەو وت: گورزەگە ئامانجیگ گرانبەها لە دەیشتایی باشووری بەیروت کردەسە ئامانج، لە وەختیگ نویسینگەی نەتانیاهۆ دووپات کرد کە ئۆپەراسیۆنەگە وەجۊر وەڵامیگ ئەرا تەقەکردن لەلایەن حزبەلڵاوە وەرەو ئیسرائیل هاتگە.
لە وەرانوەر ئەوە، کەناڵ مەیادین سەروە حزبولڵا خەوەردا کە گورزیگ ئیسرائیلی باڵەخانەیگ لە ناوچەی تەحویتەی غەدیر لە دەیشتایی باشووری پایتەخت لوبنانی بەیروت کردەسە ئامانج.
تا ئیسە هیچ ئاماریگ فەرمی لەباوەت قەوارەی زەرەدەیل یا زیانەیل لەئەنجام پەلامارەگە دەرنەچگە.