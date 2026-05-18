چەوەڕی بڕیار ترەمپ کەێد.. ئیسرائیل ئامادە بوود ئەرا پەلاماردان ژیرخانەیل ئیران

سەرچەوەیل ئیسرائیلی، نەخشەی ئەو پلانەیلە کیشان کە وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل دژ وە ئیران جیوەجی کریەین ئەگەر دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی بڕیاریگ لە باوەت دەسەوکردن ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل بیەێد.

سەرچەوەیگ سەربازی ئەرا کەناڵ "کان" عیبری وت: ئەگەر ترەمپ ری وە دەسەوکردن پەلامارەیل لەبان ئیران بیەێد، ئەوە پەلامارەیل هاوبەشیگ بوون لەلایەن هەردوگ سوپای ئیسرائیلی و ئەمریکییەو.

سەرچەوەگە وتیش: ئیسرائیل گرنگی دەێد وە وەشانن گورزەیل لەبان ئامانجەیل ژیرخان نیشتمانی ئەرا وزە لە ئیران، و یەیش ئەو هەڕەشەس کە فرەجاریگ سەرۆک ئەمریکی نوقڵانە وەپی داگە و پشتگیرییگ گەورە لەلایەن هاوپەیمانەگەی بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلەو وەرگردگە.

یەیش وەگەرد راگەیانن سمارەیگ لە وەرپرسە ئیرانییەیل تیەێد، لە چەن لێدوانیگ، لە باوەت ئامادەکردن هیزەیل ئیران ئەرا ئامادەبوین ئەرا شکانن گەمارۆ دەریاییەگە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل لەبان بەندەرەیل و کەشتییەیلی لە گەروو "هورمز" چەسپنیەسەی.

یەیش هەمیش هات وەگەرد بڵاوکردن وینەیلیگ کە مانگیگ دەسکرد ئەوروپی گردیەسەی کە جویلەی پارچە سەربازییە دەریاییە ئەمریکییەیل دەرخست، لەناویان هەڵگر فڕۆکەیل و 3 ویرانکەر، لە ناوچەی کەنداو، کە کە هوشداری نزیکەوبوین کاریگ سەربازی دژوە ئیران دەێد، وەپای بازنەیل سیاسی و سەربازی.

دۊکە یەکشەممە، ناتانیاهۆ وەگەرد ترەمپ لە ری تەلەفۆنەو قسە کرد، ئەرا ماوەی زیاتر لە نیم سەعات، کە هەردوگ لایەن باس لە ئەگەر دەسەوکردن جەنگ لە ئیران کردن، وەپای ئەوەگ کەناڵە عیبرییەگە خەوەر داگە.

دەزگایەیل ئاسایش ئیسرائیلی هانە ئەو باوەڕە کە موجتەبا خامنەیی ریببەر باڵای ئیرانی دژایەتی سازشکردنەیل لە دانوسەنین وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل کەێد.