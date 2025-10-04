وەبان راگەیانن ئاگربەسی وەلایەن نەتانیاهۆ.. سوپای ئیسرائل پەلامار غەززە دەێد و دەیان کەس کوشێد

شەفەق نیوز ـ غەززە

وەرگیری شارستانی غەززە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا ئیسرائیل دەکردیە وە دەیان گورز ئاسمانی وەبان شار غەززە لە ماوەی دویەشەو، وەبان ئەوەگ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل نەتانیاهۆ رێنمایی ئەرا هێزەیلی دەرکرد کارەیل داگیرکردن شارەگە بوسنن، ئەرا جواوداین بانگهێشتەگەی سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ ئەرا ئاگربەسی دەسوەجی.

قسەکەر وەرگیری شارستانی مەحمود بەسەل وە ئاژانس فرانس پرێس وت: "شەو فرە سەختیگ بوی کە دەیان گورز و پەلامارەیل توپخانە وەبان شار غەززە و بڕیگ ناوچە لە کەرتەگە ئەنجام دریا، وەبان داواگەی سەرۆک ترامپ ئەرا وسانن پەلامارەیل" دیاریکرد "داگیرکاریەیل زیاتر لە 20 ماڵ و بینا لەغەززە رمانییە لەماوەی دویەشەو".

قسەکەر سوپای ئیسرائیل هوشداریدا وە دنشتگەیل شار غەزە کە "ناوچەگە جەنگ رخداریگە" داوا لەلیان کرد گلەونەخوەن.

هەمیش، 18 مەدەنی کوشیان و زەخمداربوین، وە مدوو گورزەیل ئیسرائیلی جیاواز لە ناوچە جیاوازەیل شار غەززە و شار خان یونس.

سەرچەوەیگ پزیشکی خەوەردا، کۆمەڵگەی ناسر پزیشکی تەرم دوو مناڵ وەرگردیە وەرد شمارەیگ زەخمدار وە مدوو گورز درۆنەیل وەبان چادر ئاوارەیل دەور خان یونس.

لە کویچەی توفاح لە باکوور خوەرهەڵات غەززە، سەرچەوەیگ لە خەستەخانەی مەعمەدانی کوشیان 4 مەدەنی و زەخمداری چەن کەسیگ راگەیان وە پەلاماریل ئیسرائیل، سەرچەوە لە خەستەخانەیل غەززە دووپاتکردن لە شەوەکی ئمڕوو شەممە، 7 کەس وە گولەیل ئیسرائیلی لەناوچە جیاوازەیل شارەگە کوشیان.

سەرچەوەیگیش لە خەستەخانەی شیفا خەوەردا لە دراوردن 5 تەرم وە مدوو گورزەیل ئیسرائیل وەبان ماڵیگ دویەشەو کوشیان.