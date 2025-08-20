وەبان داوای دۆناڵد ترامپ دیوار ناوەین ئەمریکا و مەکسیک وە سیا رەنگ کرێد
2025-08-20T09:33:18+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەمریکا
وەزیر ئاسایش ناوخوەی ئەمریکا کریستی نویم راگەیان، وەبان داوای دۆناڵد ترامپ دیوار ناوەین ئەمریکا و مەکسیک وە بۆیەی سیا رەنگ کرێد.
کریستی نویم راگەیان، “دۆناڵد ترەمپ داواکردیە دیوار سنوور ئەمریکا و مەکسیک وە سیا رەنگ بکرێد تا گەرمتر بوود و کووچبەرەیل نایاسایی نەتوەن رەدبوون.
دیاریکرد، دیوارەگە جویریگ دروسکریاس چگنەبانی ئەستەمە، و رەنگکردنی وە سیا ئەستەمتری کەێد.
دیوارەگە زیاتر لە مەتریگ بەرزە ئەرا ریگیریکردن لە هاتن کووچبەرەیل نایاسایی وە درویژایی سنوور باشوور دروسکریاس.