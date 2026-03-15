‏وە ئامانجگردن رادار فڕۆکەخانەی کوێت وە ٣ درۆن ئیرانی

2026-03-15T17:01:20+00:00

شەفەق نیوز ـ کوێت 

‏وەزارەت وەرگری کوێت، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان  رادار فڕۆکەخانەی کوێت وە درۆن ئێرانیی کریاسە ئامانج.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رووژنامەوانی وت: "3 درۆن فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت کردەسە ئامانج، یەیش بویە هووکار زەرەد رەسین  وە سیستەم رادارەگە".

‏لە درویژی بەیاننامەگە هاتیە: " چەودێری کردیمنە 14 درۆن دوژمنکارانە  ئاسمان وڵاتەگە بڕینە لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، و توەنستیمنە 8 گلە لەلیان بشکنین". 

‏وەزارەت وەرگیری  ئیمارات لە گوزەشتە راگەیان، دەسدرویژیەیلئیران بویەسە مدوو مردن 6 کەس و زەخمداری 142 کەس لە سەرەتای جەنگ تا ئیسە.

