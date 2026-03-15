وە ئامانجگردن رادار فڕۆکەخانەی کوێت وە ٣ درۆن ئیرانی
شەفەق نیوز ـ کوێت
وەزارەت وەرگری کوێت، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان رادار فڕۆکەخانەی کوێت وە درۆن ئێرانیی کریاسە ئامانج.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رووژنامەوانی وت: "3 درۆن فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت کردەسە ئامانج، یەیش بویە هووکار زەرەد رەسین وە سیستەم رادارەگە".
لە درویژی بەیاننامەگە هاتیە: " چەودێری کردیمنە 14 درۆن دوژمنکارانە ئاسمان وڵاتەگە بڕینە لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، و توەنستیمنە 8 گلە لەلیان بشکنین".
وەزارەت وەرگیری ئیمارات لە گوزەشتە راگەیان، دەسدرویژیەیلئیران بویەسە مدوو مردن 6 کەس و زەخمداری 142 کەس لە سەرەتای جەنگ تا ئیسە.