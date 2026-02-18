وڵات چین.. کوشیان 12 کەس وە تەقیان دوکانیگ ئاگربازی
2026-02-18T16:57:04+00:00
شەفەق نيوز- پەكين
تەلەڤزیۆن چینی، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 12 کەس وە تەقیان دوکانیگ فرووشتن ئاگربازی لە ناوچەی هوبی راگەیان.
وتیش: تەقینەوەگە بویە هوکار هیزگردن ئاگریگ وە مەودای 50 مەتر چوارسویکە لە شوین رویداوەگە.
تەقینەوەیل ئاگربازی رویداویگ دەگمەن نییە، کە ئاگربازی وەشیوەی فراوانیگ و هەڕەمەکیانە لەناو ئاهەنگەیل جویر سەرساڵ چینی کە رووژ سێشەممەی گوزەشتە وەکاری تیارن.
رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، هەشت کەس وە تەقیان دوکانیگ ئاگربازی لە کەرت جيانگسو خوەرھەڵات چین گیانیان لەدەسدان.