وڵات چین: نیاز نەیرم چەک وە ئیران بیەم

وڵات چین، ئمڕوو شەممە، وە شیوەیگ یەکیلاییکەر وت: ئەو راپۆرتەیلە کە باس لە نیاز وڵاتەگە کردن ئەرا دابینکردن چەک ئەرا ئیران راس نیین، ئەوەیش وە وەڵامیگ ئەرا بانگەشەیل هەواڵگری ئەمریکی کە باس ئامادەیی پەکین کردن ئەرا کلکردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی پیشکەفتگ ئەرا تاران لە ماوەی ئیسە.

قسەکەریگ وەناو باڵیۆزخانەی چینی لە واشنتۆن دووپات کرد کە ئی زانیارییەیلە وە تەواوی هەڵەن، و دووپاتیش کرد کە "وڵاتەگەی پابەندە وە گشت پەیمان و بەڵگەنامە ناودەوڵەتییەیل، و ئەو توومەتەیلە رەت کەێد کە بەڵگە نەیرن.

قسەکەرەگە، داوا لە لایەن ئەمریکی کرد واز بارێد لە گریەداین پرسەیل وە شیوەیگ کە ئەنجام دەێد وە بەرزەوکردن گرژییەیل، و کارکردن لەجیای ئەوە لەبان پشاگیریکردن ئارامکردن لە سای ئەو ئاگربەسە تورتە کە هەس.

تووڕ "سی ئێن ئێن" شەوەکی ئمڕوو شەممە، لە سەرچەوەیل ئاگادارەو لە هەڵسەنگاندنەیل هەواڵگری ئەمریکی نوو وت: پەکین کەفتیەسە فتراق کلکردن بارەیلیگ لە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئەرا ئیران لە ماوەی هەفتەیل بانان.

وەپای ئەو هەڵسەنگاندنەیلە، گوایە ئەو بارەیلە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی هەڵگیریاگ لەبان شان لەخوەیان گرن، کە لەو چەکەیلە هەژمار کریەن کە هاتێ هوشدارییگ ئەرا فڕۆکەوانی سەربازی دروس بکەن، لە وەختیگ دیاری کەن شایەت رەدکردنیان لەڕی ناوەنگیری یا وڵاتەیل سێیەمەو بوود ئەرا دویرکەفتن لە سزایەیل.