وڵات چین.. رمیان پیەڵ گەپیگ دویای چەن مانگیگ لە وازکردنی
شەفەق نیوز- پەکین
پیەڵ نوویگ لەبان رییگ سەرەکی ناوەین ناوڕاس وڵات چین وەگەرد تیبت، وەشیوەیگ نیمچەیی رمیا، وەقسەی وەرپرسیگ لە ناوچەی سيتشوان لە باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە.
هەرچەن پیەڵگە فرە گەپ بوی، وەلێ خەوەر لە کەفتن زەخمداری نەڕەسیە.
وەرجە رمیانی ستایش شار مايركانگ پیەڵ هۆنگ تشي الذي بەساد کە درویژیی رەسێدە 758 متر، لەوەڕ دەرکەفت زەنگبردن لە چەن شوینیگی.
وتیش: دەسەڵاتەیل ناوخوەیی وتن: سەر پیەڵگە و ری سەرەکیی رمیا، کە بویە مدوو رمیان شوینەیلیگ لە کەژ کویە.
وەگورەی گرووپ سيتشوان ئەرا ریوبان و پیەڵەیل لەبان سۆشیال میدیا، ئەو پیەڵە لەی ساڵە دروس بویە.