وڵات چین.. دوو زەۊلەرزەی سەخت لە چینگهای دەن

شەفەق نیوز - پەکین

دوو زەۊلەرزەی یەک لە دۊای یەک وە هاز 5.7 و 5.8 پلە، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دان لە هەرێم چینگهای کە کەفێدە باکوور خوەراوای چین.

سەنتەر تووڕەیل چەودیاریکردن زەۊلەرزەی چینی (CENC) دووپات کرد کە زەۊلەرزەی یەکەم هازەگەی رەسیەسە 5.7 پلە لە سەعات 11:16 شەوەکی وە وەخت ناوخۆیی (03:16 وە وەخت گرێنیچ)، ئەرا ئەوەگ دۊای 18 خولەک پاشلەرزەیگ قایمتر وە هاز 5.8 پلە لە خود ناوچە لە دۊای باێد.

هەردوگ زەۊلەرزەگە لە پارێزگای شنگهای (Xinghai County) سەر وە ویلایەت هاینان تبتی رۊی دان، و سەنتەر چینیەگە قۊلی هەردوگ زەۊلەرزەگە وە نزیکەی 10 کیلۆمەتر لە ژیر رۊی زەۊ دیاری کردگە، لە وەختیگ سەنتەر زەۊلەرزەگە ها دۊری نزیکەی 244 کیلۆمەتر لە شار شینینگ، پایتەخت هەرێم چینگهای.

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