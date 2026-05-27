‏وڵاتیگ سنوورەیلی وەگەرد کۆنگۆ لەوەر مدوو "ئیبۆلا" بەسێد

‏شەفەق نیوز- وەدویاچگن

‏دەسەڵاتەیل ئۆگەندایی، ئمروو چوارشەممە، بڕیار دان سنوورەیل خوەیان وەگەرد کۆمار دیموکراتی کۆنگۆ بوەسن، دویای ئەوەگ شمارەی تووشهاتگەیل وە ڤایرۆس "ئیبۆلا" بەرزەو بوی.

‏بڕیارەگە لەلایەن تیمیگ ناوخوەیی ئەرا وەڕەنگاریکردن "ئیبۆلا" دەرچگە، وە سەرۆکایەتی جێگر سەرۆک جێسیکا ئالوبو، ئەوەیش دویای ئەوەگ شمارەیگ لە کارمەندەیل کەرت تەندروسی ئۆگەندایی تویش ڤایرۆسەگە بوین وە مدوو تێکەڵاوبوین وەگەرد وە بیمارەیلە لە کۆنگۆە سنور بڕیبوین هاتبوین وەرجە ئەوەگ بیماریەگە لە 15 ئایار/ مایۆ وە فەرمی رابگەێنن.

‏ئۆگەندا 7 حاڵەت تووشبوین وە "ئیبۆلا" توومار کرد، لە ناوەینیان یەکەم بیمار پیاویگ تەمەن 59 ساڵان بوی کە لە پایتەخت "کەمپالا" لە 14 ئایار/ مایۆ گیان لەدەس دا.

‏هەرچەن شمارەی تووشبوینەیل لە ئۆگەندا بەرزبوینەوەیگ تیژ نەیرێ، باوجی شمارەی ئەو کەسەیلە کە تووش پەتاگە بوینە لەڕی کارمەندەیل تەندروسیەو خەریکە بەرزەو بوود.

