چووڵکردن کوتوپڕ سێ ناوچە لە سیاتڵ ئەمریکا دویای رمیان بەنداویگ

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دەسەڵاتەیل ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە، فەرمان چووڵکردن کوتوپڕ سێ ناوچە لە شار سیاتڵ لە ویلایەت واشینتۆن دەرکردن، دویای رمیان بەنداویگ لە ئەنجام یەک هەفتە لە واران رفت.

فەرمان چووڵکردن کە لەلایەن کەرت کینگ دەرچگ، ماڵەیل و چالاکیەیل بازرگانی خوەرھەڵات گرین ریڤەر گردەو لە بەشەیلیگ لە کینت و ئزبورن وتوكويلا.

دەزگای کەشناسی نیشتمانی ئاگاداری لە لافاوەیل ناکاوی دەرکرد کە هەڕەشەی نزیکەی 47 هەزار کەس دەێد.

رمیان ئەو بەنداوە دویای یەک هەفتە لە ورانە رفتەیل و ئەو لافاوەیلە تیەێد کە ناوچەیل فراوانیگ پووشیە، و عیسا دەسەڵاتەیل دەیان هەزار لە دانیشتگەیل دەرکەن، و دەیان ئۆپراسیۆن رزگارکردن لە ناوچەیل خوەرئاوای ویلایەت واشینتۆن جیوەجی بکەن.