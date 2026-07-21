کووەیت لەکارکەفتن یەکەیلیگ بەرهەمهاوردن کارەبا دۊای گورز ئیران راگەینێد

شەفەق نیوز - کووەیت

وەزارەت کارەبا و ئاو و وزەی نووەوبۊ کووەیتی، ئمڕوو سێشەممە، پەککەفتن شمارەیگ لە یەکەیل بەرهەمهاوردن کارەبا راگەیان، دۊای کەفتن وێستگەیلیگ هازە کارەباییەیل و پاڵاوتن ئاو وە وەر گورزیگ ئیرانی.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت، کە چەن وێستگەیگ ئەرا هازە کارەباییەیل و پاڵاوتن ئاو، ئیوارەی دووشەممە، کەفتنەسە وەر پەلامارەیلیگ ئەرا چوارەمین رووژ لەبان یەک، کە بۊنە مدوو هەڵسان ئاگرەیل لە شمارەیگ لە دامەزراوەیلی.

دیاری کرد کە تیمەیل فریاکەفتن، وە هەماهەنگی وەگەرد هیز ئاگرکپەوکردن گشتی و لایەنە ئەمنییەیل، دەس کردنە رەفتارکردن وەگەرد رۊداوەیل، و تۊنستن کۆنترۆڵ ئاگرەیل بکەن و کپیانەو بکەن، لە وەختیگ هەڵسەنگاندن زەرەدەیل کریا و دەس کریا وە جیوەجیکردن پلانەیل خاسەوکردنیان و دووارە ئامادەکردن دامەزراوە زەرەدمەنەیل.

وەزارەتەگە باس دەرکردن شمارەیگ لە یەکەیل بەرهەمهاوردن کارەبا لە کارکردن کرد، وەپای رێکارەیل کارپیکردن مقیەتیکاری ئەرا بیوەیی کەرەستەیل و ئارامی هەردوگ سیستەم کارەبایی و ئاویەگە.

دووپات کرد کە وەردەوام بوود لە ئاگادارکردن رای گشتی لە پیشهاتەیل لەڕی کەناڵە فەرمییەیلی.