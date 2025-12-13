"یونیسێف": 9300 مناڵ لە غەززە وەدەس بەدخۆراکی سەختیگ ناڵن

‏شەفەق نیوز- واشنتن

‏رێکخریاگ نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا مناڵەیل "یونیسێف"، ئمڕوو شەممە، هۆشداری دا لە زیایبوین رخداری بڵاوبوین بیماری لەناوەین مناڵەیل کەرت غەززە دا، لە سایەی تێکچگن تون دۆخ مرۆیی و وەردەوامبوین کەشوهەوای سەخت.

‏رێکخریاگەگە دووپاتکرد "هەوەجە وە زویکردن کەێد لە رەسانن دەسمیەتی مرۆیەیل، وە تایوەت دڵنگ و خەیمە، کە فرە هەوەجەس" هووشداریدا "دویاکەفتن رەسین هەوەجەیل سەرەکی، هاوکات وەرد کاریگەریەیل

‏ نزمەپاڵەپەستۆیی (كەشوهەوای سەرد)، هەڕەشە تەندروستییەیل قووڵتر کەێد و ژیان مناڵەیل خەێدە ژیر زیاتر".

‏وشکنینەیل خوەراک کە وەلایەن یونیسێف و هاوبەشەیلی لە غەززە لە مانگ وەرین ئەنجام دریان، دەریخسن 9300 مناڵ خوار تەمەن پەنج ساڵ وەدەس بەدخۆراکی توند ناڵد، گلەوخواردن ئاوارەیل ئەرا وەجیماگەیل ماڵەیل رمیاگیان قۆناغ نوو ئەرا خوەراگێری و مەنن لە کەرت غەززە کەێد.

‏ رێکخریاگەگە داواکرد "ریگە بدرێد وە گواستنەوەی دەسمیەتیە مرۆیەیل، جویر بڕ گەپیگ لە هەوەجەیل زمسانە کە لەبان سنوورەیل کەرتەگە کووکریانە، وەشیوەی سەلامەت و خێرا و بی هویچ نواگیریگ".

‏کاترین ڕاسل، وەڕێوەبەر جێوەجیکار یونیسێف، وت: "هەزاران مناڵ خوار تەمەن پەنج ساڵ هێمان لە غەززە وەدەس بەدخوەراکی تونەو ناڵنا، و فرەیگیان لە پەناگەی پوڕیاگ و خزمەتگوزارییەیل ئاوەڕۆ و پارێزگاری لە سەردی زمسان نەیرن."

‏وتیش: "هێمان مناڵەیل غەززە رویوەروی ورسگی و بیماری و کەفتنە ژیر پلەی گەرمی نزم بوون لە دۆخیگ ژیانیان خەێدە رخداری فرە گەپیگ".

