گومابوین 61 کووچبەر نایاسایی لە کناراوەیل لیبیا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کۆمیسیۆن باڵای کارکوبار ژەنابەرەیل لە وڵاتەیەکگرتگەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان، 61 کوچبەر نایاسایی وە مدوو نقومبوین بەلەمیگ لە کناراوەیل خوەرهەڵات لیبا گومابوین.
کومسیۆنەگە لە بەیانیگ لەری پێگەی "ئێکس" وت "لە دوێەم رویداو دڵتەزن لە کناراوەیل تەبرەق رویدا، بەلەمیگ کە بەلەمیگ 74 کەس هەڵگردوی، تەنیا 13 کەسیان قورتاریانبوی، وەیجویرە دانرێد ئەو شمارەی ترەک بیسەروشوینن.
ئێ رویداوە لەدویای چەن رووژیگ تێد لە مردن 50 کووچبەر سودانی و قورتارکردن 24 کەس ترەک، وە نقومبووین بەلەمیگ لە کناراوەیل تەبرەق لە رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، وەپای رێکخریاگ ناودەوڵەتی کووچ.